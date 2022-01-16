محافظ الغربية: تبطين الترع أحد أهم المشروعات فى الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ، اليوم الأحد؛ لتفقد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية "نهطاى"، بحضور رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث تفقد المحافظ أعمال تبطين ترعة الخضراوية بطول 20 كيلو مترا فى نطاق مركز زفتى بالوحدات المحلية ( نهطاى، سنبو الكبرى وسندبسط).

وتفقد المحافظ - خلال جولته - مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسى، والتى تم الانتهاء من أعمال صيانتها ورفع كفاءتها بتكلفة مليون جنيه، كما تفقد المحافظ مدرسة نهطاى الإعدادية، وأعمال إنشاء الوحدة الصحية بتكلفة 27 مليون جنيه.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بنهطاى والذى قارب على الانتهاء، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95٪، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومن المقرر أن يقدم المركز خدمات متنوعة عن طريق مقرات مختلفة (مركز تكنولوجى، سجل مدنى، شهر عقارى، تموين، بريد، وحدة محلية، مجلس محلى والتضامن الاجتماعى).

كما تفقد المجمع الزراعى البيطرى؛ حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية، وجار أعمال التشطيبات بنسبة 88.5٪؜ وبإجمالى تكلفة 5.4 مليون جنيه.