قومى المرأة: خريطة معرفية لاستخدام الفن فى معالجة الأزمات

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة منتدى المنظمات الأهلية فى المجلس القومى للمرأة، إن المنتدى سيستكمل الأنشطة والجهود من خطة عمله السابقة ومن أهمها إعداد خريطة معرفية لاستخدام الفن فى معالجة مختلف قضايا المرأة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمنتدى برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الأهلية بمشاركة عدد من عضوات وأعضاء المنتدى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد.

وأوضحت أن الاجتماع جاء تحت عنوان حصاد العام لنشاط فرق المنتدى، لاستعراض كافة جهود فرق المنتدى على مدار العام الماضى، وتوضيح التحديات التى واجهت الفرق، كما تم استعراض الخطة المستقبلية للعام الجديد.

من جانبه، أعرب نبيل صموئيل عن بالغ فخره بما حققته اللجنة على مدار خمس سنوات متواصلة منذ بداية نشأة المنتدى وحتى اليوم.

وأكد أن لجنة المنظمات الأهلية، ستواصل جهودها من أجل القضايا التى التزمت بها، قائلا: "من الضرورى اشتراك جميع أعضاء المنتدى ممن لديهم رغبة للانضمام لفرق العمل من خلال التواصل مع منسقى الفرق".

وشدد على ضرورة تطوير عمل الفرق سواء على مستوى القضايا وبحثها أو على مستوى تيسير وتوزيع أعمال الفرق، مؤكدا استمرار العمل لتحقيق الأهداف التى اجتمع عليها المنتدى.