محافظ أسيوط: استمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد استمرار الحملات المكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بالتنسيق بين كافة الأجهزة، من خلال المتابعة الميدانية الدورية لرصد هذه الحالات وإزالتها فى المهد للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة.





وأشار المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - إلى توجيهات القيادة السياسية بمحاربة الفساد، وردع المخالفين، والحفاظ على أملاك الدولة، وصون الأراضى الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لافتًا إلى إزالة عددًا من مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزارعية وأملاك الدولة بحى شرق والقوصية والفتح وساحل سليم.

وفى هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لحى شرق مدينة أسيوط، برئاسة أيمن محروس، حملة لرصد مخالفات البناء وإزالتها فى المهد، وجرى فك شدة خشبية للدور الأرضى بشارع العقول بمنطقة الوليدية.

كما جرى تنفيذ حملة، برئاسة هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وبمشاركة نواب المركز، لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية؛ تم خلالها تنفيذ إزالة فورية لتعد على أرض زراعية بعزبة أحمد محمد حوض الحسنة التابعة لقرية بنى صالح، كما تم تنفيذ إزالة فورية لتعدى على أرض زراعية فى حوض الطبال بقرية بنى هلال التابعة للوحدة المحلية بمير وتم الإزالة بمعرفة رئيس الوحدة المحلية.

وفى مركز الفتح، نفذت الوحدة المحلية، بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، حملة لإزالة المخالفات فى المهد؛ حيث تم إزالة 3 مخالفات منها مخالفة على أرض زراعية على مساحة قيراط ونصف بقرية بنى مر، كما تم تنفيذ إزالة تعد على أرض زراعية بنجع رويشد على مساحة قيراط تقريبا بعرب مطير، فضلا عن تنفيذ إزالة مخالفة بالبناء بالبلوك على مساحة قيراط بقرية الفيما وفك أعمدة الدور الثانى علوى بقرية بصرة على مساحة قيراط تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم حملة، برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، وبمشاركة نواب المركز؛ لإزالة تعد على أملاك دولة بناحية قرية الغريب، وقامت رئاسة المركز باستخدام معداتها لإزالة التعدى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.