الأوقاف: 100 طن لحوم شهريًا مجانًا لـ100 ألف أسرة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه في ظل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف، فبعد النجاح الكبير والمبهر لمشروع صكوك الأضاحي أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام بواقع 300 جنيه للصك، مستهدفة توزيع مائة طن على الأسر الأولى بالرعاية شهريًّا لـ 100 ألف أسرة كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون اليوم الأحد 16/ 1/ 2022م بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية ، يهدف إلى توريد وزارة التموين مائة طن لحوم شهريًّا إلى وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بدءًا من مطلع الشهر القادم فبراير 2022م.

وأوضحت الأوقاف أن سعر صك الإطعام 300 جنيه، ويمكن للشخص الواحد أن يشتري صكًا أو أكثر، وجار طباعة الصكوك بدار الوثائق المؤمنة مسلسلة ومؤمنة ، دفعًا لأي محاولة تزوير أو تقليد للصك ، وسوف نعلن عن أماكن توزيعها فور الانتهاء من طباعتها بدار الوثائق المؤمنة .

كما لفتت إلى أن المشاركة في المشروع عبر الحسابات التالية لحين طبع الصكوك وبالتوازي مع صدورها وتوزيعها تنويعًا لمصادر المشاركة وتيسيرًا على الراغبين فيها .

البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

من خلال خدمة فوري دهب .

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعاون مع وزارة الأوقاف نموذج فريد يحتذى به ، وأن التعاون بين مؤسسات الدولة وسيلة النجاح ، وأن مشروع "صكوك الإطعام" نموذج متميز في الحماية المجتمعية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين يسعدها توقيع هذا البروتوكول مع وزارة الأوقاف ، لأنه عمل خيري في المقام الأول ، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستحقين من أبناء الشعب المصري جميعًا.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونسخة إلى اللواء أحمد حسين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، تقديرًا لجهودهما المقدرة في نجاح مشروع صكوك الأضاحي والإطعام.