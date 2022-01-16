في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرص منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، التى اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضى، على توفير كافة السبل التى من شأنها مواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما حرص المنتدى على مدار أيام انعقاده، على توفير فريق متكامل من 400 طبيب، واطقم تمريض لتقديم الخدمات اللازمة.
كما تم إجراء 8.200 مسحة طبية، وتوزيع 4500 حقيبة سلامة، وأكثر من 500.000 ألف قناع طبى وقناع إن ـ 95، حسب المنتدى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 400 طيب وخطة وقائية وتطهير على مدار 24 ساعة.. منتدى شباب العالم حافظ على المشاركين من الإصابة بكورونا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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