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آخرهن فيفي عبده.. فنانات تطلقنَ حملة لتجميد البويضات خوفًا من تأخر الزواج

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شيماء الباز 0 تبليغ

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أصبحت فكرة تجميد البويضات، الشغل الشاغل لعدد كبير من نجمات الفن والغناء، ودشن هؤلاء النجمات حملة خاصة بدعم هذه الفكرة وتشجيع الجمهور على اتخاذ القرار، لينضم لها واحدة تلو الأخرى.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز الفنانات الداعمين لفكرة تجميد البويضات

فيفي عبده تعيد جدل تجميد البويضات للساحة من جديد

أعلنت الراقصة المصرية فيفي عبده منذ ساعات قليلة، عن دعمها لفكرة تجميد البويضات، فكتب عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «نصيحة لكل البنات ولكل الستات، العمر بيعدي بسرعة بينا، وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل».

وتابعت، مشجعة الجمهور بأخذ الخطوة: «افتحوا البوست ده فيه كل المعلومات مع الدكتور شريف باشا سيف ومركز صن رايز».

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أمينة خليل تصف معارضين تجميد البويضات بالجهلة

وكشفت الفنانة أمينة خليل عن نيتها في تجميد بويضاتها في حالة تأخرها الزواج، مشيرا إلى أن الأمر علم وصل له الإنسان لتسهيل حياته فلماذا يعارضه بدلا من الاستفادة منه.

وقالت أمينة خليل خلال برنامج «كلمة أخيرة» والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "أنا مع فكرة تجميد بويضاتي حال تأخر الزواج، وفيه ناس مش فاهمين الفكرة وقضاء وقدر، والعلم وصلنا نعمل حاجة زي دي".

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اروى جودة تربط تجميد البويضات بموافقة الزوج 

وانضمت الفنانة أروى جودة، إلى قائمة النجمات اللاتي كشفن عن تفكيرهن من فترة في تجميد البويضات خوفًا من تأخر خطوة الزواج، فقالت خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون تي في"، عن تفكيرها في تجميد البويضات كي تستطيع الحمل بعد فترة، قائلة "فكرت في فترة من الفترات في تجميد بويضاتي، لأن من الوارد الشخص الذي ارتبط به لا يرغب في إنجاب الأطفال".

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مايا دياب تعترف بتجيمد بويضاتها 

وصرحت مايا دياب في حوار تليفزيوني عن قيامها بتجميد بويضتها :" أنا نفسي أجيب ولاد تاني وسألت بنتي ووافقت، وأنا حاليا بجمد بويضاتي، وبشجع الناس على تجميد البويضات؛ لأن محدش بيعرف الدنيا هتحصل فيها إيه وخصوصا بعد ما الستات بقت بتشتغل ومعتمدة على نفسها ودا بيخوف الراجل، وبالتالي سن الزواج اتأخر.

أضافت "جمدت بويضاتي عشان إحساس أني بدي فرصة لروح تانية أنها تعيش حتى لما أنا أموت وجسمي يتحلل".

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حسام حبيب يعترض طريق شيرين عبد الوهاب في تجميد البويضات

وكشفت النجمة شيرين عبد الوهاب، خلال حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب. 

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وقالت شيرين عبد الوهاب أنها كانت تسعى إلى تجميد بويضاتها، إلا أن الأمر لم يتحقق بسبب زوجها الأسبق حسام حبيب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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