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حرصت إدارة "منتدى شباب العالم" بنسخته الرابعة التى عقدت من 10يناير لـ 13 بمدينة شرم الشيخ على اتباع كافة ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية، حماية لصحة المشاركين في أعمال وفعاليات المنتدى وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة و شركة "بي جروب" (BEE GROUP) المتخصصة في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي.

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وتضمنت الجهود فريق متكامل مكون من أكثر من 400طبيب وأطقم تمريض ومتطوعين ، ومجموعه من الخبراء فى البحث والتطوير والإدارة والتسويق، حيث تم وضع خطة تأمين طبى شامل وبرتوكول وقائى مبتكر ضد كوفيد – 19 خلال فترة المنتدى، وذلك لتأمين 3000مشارك حيث شملت الخطة 42 فندق وجميع أماكن الفعاليات.

كما تضمنت أيضا إجراء أكثر من 8200مسحة بى سى أر واختبارات أجسام مضادة، و4.500حقيبة سلامة وزعت على جميع الحاضرين ، وأكثر من 500ألف قناع طبى ، و100ألف زجاجة كحول مطهر ومعقم ، 50سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا، و10سيارات إسعارف انتشار سريع ووحدات عزل، و50عيادة ثابتة ، و15عيادة متنقلة وجمعيهم قدموا الدعم الطبى على مدار الساعة طوال الأسبوع.

«فيديو»..كيف نجح منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة صحيًا؟

فى السياق ذاته تضمنت الجهود أيضا مركبات تعقيم متنقلة ، حيث قامت بتطهير أكثر من 400سيارة و200أتوبيس ، مع وضع أرفف المطهرات فى جميع الأماكن، وتعقيم المركبات مرتين يوميًا ووضع المستلزمات الطبية (الأقنعة الواقعية والمطهرات)، وقياس درجات الحرارة على بوابات المنتدى وقبل مغادرة الفنادق، وتوفير المستلزمات الطبية فى المطار (الأقنعة الواقية وزجاجات المطهرات)، وتوفير وحدات متنقلة(مجهزة طبيا بالكامل)لتعقيم وتطهير المناطق البعيدة التى تستضيف فعاليات وأحداث موزية للمنتدى ، من خلال الطرق التقليدية وروبوتات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية المعدلة لتصبح صديقة للإنسان ، وتغطية جميع الأسطح بملصقات مطهرة التى تستخدم تقنية متقدم لقتل 99.9%من الفيروسات والجراثيم كما تم تعقيم الهواء بواسطة آله تبخير الهواء لتطهير المنشأت مرتين يوميا ، مع جهاز منقى للهواء فى جميع أنحاء المنتدى.

«فيديو»..كيف نجح منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة صحيًا؟

أيضا الجهود تضمنت الروبوتات التفاعيلة حيث التفاعل مع الوفود وتقديم لهم المعلومات المطلوبة منهم فى نفس الوقت تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم ، مع وجود روبوتات الخدمة تقوم بالتحرك بصورة مستمرة فى كافة أرجاء قاعة المؤتمرات الرئيسية، وتقوم بتسليم المشاركين المطهرات والأقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشرى.