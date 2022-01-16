/672718/التشكيل-الرسمي-لفريق-بيراميدز-لمواجهة-فيوتشر-في-كأس-الرابطة-المصرية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي لمباراة فيوتشر في كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان فريق بيراميدز قد خسر المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، أما فريق فيوتشر فاز في المباراة الأولى أمام إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل بيراميدز الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، علي جبر، أحمد توفيق، حسين السيد

خط الوسط: إسلام عيسى، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن

خط الهجوم: وليد الكرتي، محمود صابر، إبراهيم عادل

ملخص نتائج مباريات مجموعة الزمالك بالجولة الأولى ببطولة كأس الرابطة المصرية

جاءت نتيجة مبارياتي طلائع الجيش وغزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا وفاركو، على العديد من البعد من التوقات في بداية البطولة.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وسجل كريم الطيب لاعب فريق طلائع الجيش هدف فريقه في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل يحيى حامد لاعب غزل المحلة في الدقيقة 46.

نتيجة مباراة سيراميكا وفاركو

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا، وفاركو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، لصالح فريق سيراميكا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وسجل رزقي حمرون لاعب فاركو الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 20 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 44.

بينما أحرز سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الأول لفريقه في الدقيقه 54 من عمر المباراة، وأضاف زميله محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وأضاف باسم مرسي لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 65، قبل أن يسجل زميله شادي حسين الهدف الرابع في الدقيقة 93.

نتيجة مباراة الزمالك وانبي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.