العثور على جثة مُسن في حالة تحلل داخل ميناء الصيد ببورسعيد

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عُثر بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على جثة مُسن في العقد السابع من عمره في حالة تحلل داخل ميناء الصيد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

دوت الخليج

العثور على جثة مسن داخل ميناء الصيد ببور سعيد

ومن جانبه تلقي الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد اخطارا من مستشفى الزهور المركزي احدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة يفيد بوصول جثة مُسن متحللة مجهولة الهوية لرجل في ال 65 عامًا من عمره، بإدعاء الغرق عقب العثور عليه داخل ميناء الصيد.

وكلف اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث وصدور التصريح بالدفن.

جدير بالذكر أن ميناء الصيد بمحافظة بورسعيد يقع بالقرب من مدخل قناة السويس من بورسعيد بالمنطقة السكنية على الضفة الغربية لقناة السويس عند المدخل الشمالي.

و الميناء يتبع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من هيئة مواني بورسعيد، شرق محافظة بورسعيد، و الموقع محاط بحواجز الأمواج لحماية القوارب وهو موقع قريب من فتحة ميناء بورسعيد لتسهيل دخول وخروج قوارب الصيد.

ويقتصر نشاط الميناء علي الصيد في البحر الأبيض المتوسط.

وتشهد محافظة بورسعيد موجة من سوء الاخوال الجوية مم سقوط غزير للامطار ورياح شديدة تؤدي الي ارتفاع امواج البحر وتؤثر علي حركة ونشاط الصيد في المحافظة، فيعزف الصيادين عن الهؤوح في رحلات الصيد لحين تحسن الطقس، مع انتظام حركةالملاحة البحرية بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وعبور السفن بموانئ بورسعيد.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في واقعة وفاة الاعلامي وائل الابراشي.

واوضحت النيابة العامة ان زوجة الاعلامي وائل الابراشي تقدمت بعريضة شكوي للنيابة العامة ضد الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة زوجها ، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.

وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.