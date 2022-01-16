/672733/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-مالي-وجامبيا

أعلن محمد مجاسوبا المدير النفي لمنتخب مالي عن التشكيل الرسمي لمواجهة جامبيا في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفازت مالي في المواجهة الأولى أمام تونس بهدف نظيف في مباراة شهدت جدلا تحكيميا في نهاية المباراة.

وفيما يلي تشكيل مالي الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: إبرهيم مونكورا

خط الدفاع: هماري تراوري، فايلو ساكو، بوباكار كيكي كوياطي، ماسيدو هايدارا

خط الوسط: بفيس بيسوما، ديادي ساماسيكو، لاسانا كوليبالي

خط الهجوم: أداما تراوري، إبراهيما كوني، موسى دجينيبو

تشكيل جامبيا:

حراسة المرمى: مودو جوبي

خط الدفاع: نواه سونكو، جايمس غوميز، عمر كوليي، إيبو توري

خط الوسط: سليمان مريح، إيبو أدامس، يوسف بوب

خط الهجوم: أبلي جالو، حسن سيزاي، موسى بارو

يورجن كلوب: ليفربول يدعم الثلاثي الأفريقي المشارك في كأس أمم أفريقيا

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه سعيد بمستوى ثلاثي ليفربول المشارك في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأكد يورجن كلوب، قبل مباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي: "نلعب حاليا في فترة صعبة بدون تواجد محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، ولكن يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد للفوز بالمباريات القادمة".

يورجن كلوب

وتابع "أتمنى التوفيق للثلاثي الأفريقي المشارك في كأس أمم أفريقيا والتوفيق والسعادة والحظ والنجاح والتنافس في هذه البطولة الرائعة".

وواصل "ساديو ماني لعب البطولة وبدأ الفوز في المباراة الأولى ولسوء الحظ خسر محمد صلاح أمام نيجيريا، ونتابع بشكل جيد مباراة الثلاثي الأفريقي في البطولة وندعمهم دائما عندما يشاركوا مع منتخبات بلادهم".

واختتم "بكل صدق أتمنى أن يذهب ثنائي من الثلاثي الأفريقي إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ويتوج أحدهم باللقب، وأعرف مدى شعور هذه البطولة جيداً لهم، وأتمنى لهم التوفيق في القادم".

يورجن كلوب: تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول أشبه بدمج شركتين كبيرتين معا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مسألة تجديد عقد محمد صلاح نجم الريدز لن تقام بسهولة كما يتوقع البعض.

وأضاف خلال خلال تصريحات قبل مباراة برينتفورد اليوم "جميعنا نعلم قيمة محمد صلاح وتجديد العقد يحتاج بعض الوقت وهناك مطالب للنادي وآخرى للاعب وأيضا وكبل أعماله".