/672738/خاص-إلهام-شاهين-عن-اقتحام-ابنة-شقيقتها-عالم-التمثيل-فيها-جينات-إلهاميه-شاهينيه

اقتحمت إلهام صفي الدين ابنة شقيقة النجمة الكبيرة إلهام شاهين عالم التمثيل، حيث خاضت أول تجاربها الفنية بمشاركتها في حلقة «توت» من مسلسل «خارج السيطرة».

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الفنانة إلهام شاهين على دخول ابنة شقيقتها عالم التمثيل.

إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بابنة شقيقتها

وتواصل موقع «دوت الخليج» مع الفنانة إلهام شاهين لمعرفة رأيها في أول أدوار ابنة شقيقتها وكيفيفة اقتحام الأخيرة عالم الفن فقالت: "أنا مبسوطة ومتفاجئة بيها.. ومع الأسف مش أنا اللي قدمتها ولا عندي فكرة عن الموضوع، هي راحت عملت كاستينج زي أي حد من الشباب اللي بيحيوا الفن والمخرج اختارها".

إلهام شاهين تشيد بأداء ابنة شقيقتها

وتابعت: "الحقيقة أنا لما اتفرجت عليها امبارح انبهرت.. محترفة و عندها أحساسيس حلوة جدًا، أنا فخورة بيها جدًا".

إلهام شاهين توجه نصيحة لابنة شقيقتها

وعن نصيحتها لها قالت: "تحافظ على القيمة اللي بتقدمها.. يبقى معروف إن إلهام صفي الدين بتعمل أدوار صعبة محتاجة ممثلة مش واحدة منظر وخلاص.. ودي كانت بدايتي".

إلهام شاهين تؤكد على وراثة ابنة شقيقتها جينات الفن منها

واختتمت حديثها قائلة: "أنا بقولها برافو ومبسوطة بيها وبشجعها وبقولها تحافظ على المستوى اللي بتقدمه.. مش مهم أن الدور يبقى كبير المهم تبقى صادقة، أنا لما شوفتها صدقتها بكيت معاها وضحكت معاها وخوفت عليها.. وصلتلي كل المشاعر صح، وأكيد في جينات طبعًا.. في جينات إلهامية شاهينية".

إلهام صفي الدين تتألق في أولى تجاربها التمثيلية

جدير بالذكر، أن الفنانة الشابة إلهام صفي الدين قدمت دور «جنا» فتاة محجبة، هي ابنة صديقة «مروة» حنان مطاوع التي تلتقي بها بالصدفة وتفاجأ أنها أصبحت شابة جميلة.

مسلسل خارج السيطرة

مسلسل «خارج السيطرة» يقوم ببطولة كل حلقة عدد من الفنانين أبرزهم حسن الرداد وفتحى عبد الوهاب وسوسن بدر وحنان مطاوع ونور إيهاب ومحود حجازى وميس حمدان.

مسلسل خارج السيطرة، إخراج أحمد خالد، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي into the dark، فيما ستدور أحداثه في 10 حكايات منهما ٤ حلقات مصرية ، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة في إطار من الرعب، ويتولى إخراج ألحلقات المصرية أحمد خالد.

ويتناول مسلسل خارج السيطرة قصة مجموعة من الشباب يقيمون في قصر، ويلعبون لعبة تتسبب في مواجهتهم لأمور غريبة.