محافظ المنيا يوجه بالتعامل بحسم مع التعديات على الأراضى

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدى بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





من جانبها، واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، رصد حالات التعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى أراضى أملاك الدولة، حيث تم إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية صندفا على مساحة 3 قراريط، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية أشروبة على مساحة قيراط، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، بالإضافة لإزالة حالتى تعدى بالبناء فى المهد، بقرية ابشاق، التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى على. وتابعت الوحدة المحلية لمركز ملوى، حالات الرصد الميدانى لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث أزالت حالة تعد بالبناء فى المهد بحى غرب المركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية الحاج قنديل، وتواصل الوحدة المحلية لمركز مطاى، إزالة التعديات حيث أزالت 3 حالات بناء مخالف منها حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 18 سهم وحالتى بناء مخالف داخل الحيز العمرانى.

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