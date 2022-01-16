شكرى يبحث مع وزير خارجية الجزائر سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، لبحث سُبل تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي فى إطار العلاقات الراسخة بين البلديّن الشقيقين، فضلًا عن مناقشة القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع نظيره الجزائرى الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك والترتيبات التي تقوم بها الجزائر لاستضافة القمة العربية المقررة في شهر مارس المقبل.
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