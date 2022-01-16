/672752/وائل-عرفة-سيرة-أطول-من-العمر-لطبيب-الغلابة-بكفر-الشيخ

"أخي المريض لا تترد أن تطلب الكشف مجانًا إن كنت غير قادر، فالمؤمنون أخوة، وكان الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه".. لافتة وُضعها أمام مرضاه داخل مركزه الطبي لسنوات، فكانت بمثابة ملجأة لمن لا يقدر على توفير ثمن الكشف، قبل أن يتوفاه الله، بأزمة قلبية يراها الطب مفاجأة، ويراجها أهل الطبيب الراحل توقعًا رآه لنفسه قبل حدوثه.

وفاة مفاجأة :

هو الدكتور وائل عرفة متولي، إخصائي الكبد والجهاز الهضمي بكفر الشيخ، والذي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن ذكراه، كونه أكثر الأطباء المشهورين بالسماحة والطيبة، والذي وفاته المنية بعد ساعات قليلة من حضوره لمؤتمر الجمعية المصرية لتصلب الشرايين وقسم أمراض القلب بجامعة كفر الشيخ.

الآلاف يشيعون جثمان طبيب الغلابة :

حالة من الصدمة والحزن سيطرت ليس فقط على أقرباء الطبيب الراحل من قريته بكفر الشيخ، ولكن بين زملائه الأطباء أيضًا، حيث نعته نقابة الأطباء برئاسة الدكتورعمرو أبو سمرة، والدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وأستاذ القلب بكلية طب كفر الشيخ، والدكتور رضا بيومى، أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، وذلك بعد أن شيَّع الآلاف من أهالى قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ جثمان الدكتور وائل عرفه، فى جنازة مهيبة، حزنًا على وفاته لحسن خلقه، وسيرته العطرة.