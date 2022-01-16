انتظام ثنائي الأهلي في التدريبات الجمااعية استعداداً لمواجة الإسماعيلي بكأس الرابطة المصرية

/672732/انتظام-ثنائي-الأهلي-في-التدريبات-الجمااعية-استعدادا-لمواجة-الإسماعيلي-بكأس-الرابطة-المصرية

انتظم ثنائي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية، أحمد عبد القادر وكريم فؤاد، بعد تعافي الثنائي من فيروس كورونا، وآلام في العضلة الخلفية، على الترتيب، استعداداً للجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، غداً في لقاء يجمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

كريم فؤاد

وتنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، غداً الأثنين، في الساعة الثانية والنصف مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش المران الذي أقيم ظهر الجمعة، قبل أن يخضع لفحص طبي اثبت تعافيه تماما وجاهزيته للمشاركة في التدريبات.

أحمد عبد القادر

وعاد عبدالقادر للمشاركة في التدريبات بعد أن تعافى تماما من الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن جاءت نتيجة مسحته الأخيرة سلبية.

وكان الجهاز الطبي قد منح اللاعب راحة من التدريبات بعد ثبوت سلبية مسحته، وذلك للتأكد من تعافيه تماما قبل العودة الى المشاركة في المران.

وتعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف على ملعب الأهلي we السلام ، في أول مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.

مباريات الأهلي المتبقية في كأس الرابطة:

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الأهلي يبحث عن التتويج بالنسخة الأولى من كأس الرابطة

ويسعي النادي الأهلي لمواصلت انتصاراته ، و حصد لقب بطولة كأس رابطة الأندية، والتي مقامة للمرة الأولي في تاريخ الدوري المصري.

فيما يدخل الأهلي هذه المباراة ويغيب عن صفوفه العديد من اللاعبين الدولية مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع كمنخب مصر وتونس ومالي.

ويتواجد النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، ويأتي معه كلا من" الجونة – والإسماعيلي – المقاولون العرب – سموحة – البنك الأهلي".

ويدعم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، فريقه بالعديد من المواهب من ناشئين النادي، بعد غياب العديد من اللاعبين للمشاركة في منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.