وصول أكرم توفيق للقاهرة قادماً من صفوف المنتخب بالكاميرون

/672734/وصول-أكرم-توفيق-للقاهرة-قادما-من-صفوف-المنتخب-بالكاميرون

وصل الدولي المصري اكرم توفيق، الظهير الأيمن للمنتخب الأول، والنادي الأهلي، للقاهرة قادماً من الكاميرون، بعد تعرضة بقطع في الرباط الصليبي في أول 6 دقائق ببطولة كأس أمم إفريقيا أمام نيجيريا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح طبيب إن اللاعب وصل خلال الساعات الماضية قادما من الكاميرون ، وإنه حصل على راحة بسبب طول رحلة العودة الى القاهرة.

وأشار إلى أنه سوف يخضع لفحوصات طبيبة جديدة ودقيقة ، للوقوف على تطورات اصابته قبل البدء في التجهيز للعملية الجراحية، حيث يجري الأهلي ترتيبات مكثفة من أجل سفر اللاعب للخارج لإجراء جراحة الرباط الصليبي .

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراته أمام نيجيريا بالجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في الكاميرون.

إصابة ثنائي المنتخب

ظهرت نتائج الفحوصات الطبية لثنائي منتخب مصر أكرم توفيق وأحمد فتوح، وذلك عقب مباراة نيجيريا في افتتاح كأس أمم أفريقيا.

وتم التأكيد على إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، بينما تعرض أحمد فتوح لشد في عضلات السمانة.

فيما كما أكدت نتائج الآشعة التي أجراها أحمد فتوح في الوقت نفسه عن اصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس ، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.