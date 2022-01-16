أخبار مصرية

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول استضافة مصر لثلاث بطولات دولية في رياضة الغطس

0 نشر
إيهاب أبوزيد 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

/672736/وزير-الرياضة-يشهد-توقيع-بروتوكول-استضافة-مصر-لثلاث-بطولات-دولية-في-رياضة-الغطس

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين مسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة  والمهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة مراسم توقيع بروتوكول لاستضافة مصر لثلاث بطولات دولية في ألعاب الغطس والغطس العالي والسباحة التوقيعية وذلك خلال الفترة من عام ٢٠٢٣ حتى عام ٢٠٢٦م.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال أشرف صبحي :"أن مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصبحت مقصداً دولياً لاستضافة كبري البطولات والأحداث العالمية الرياضية بفضل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنشآت والبنية الرياضية التحتية في مصر والتي استطاعت إبهار العالم في مختلف البطولات العالمية التي استضافتها مصر الفترة الماضية على أرضها".

7b750bf540.jpg

 

8c2b7adb31.jpg

 

 

كلمة وزير الرياضة 

أعرب وزير الرياضة عن سعادته البالغة لاستضافة مصر بطولات الجائزة الكبرى في الغطس وكأس العالم في الغطس العالي وسلسلة بطولات السباحة التوقيعية والتي تأتى في إطار التعاون المثمر والفعال بين الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد المصري للسباحة، وهو ما سيمثل نجاحاً كبيراً وجديداً للدولة المصرية في استضافة البطولات العالمية الرياضية.

62b10c3c51.jpg

 

 

تطرق أشرف صبحى فى حديثه  عن دعم الوزارة لخطط الدولة في مجال الترويج السياحي للأحداث والمناسبات والمهرجانات الرياضية بالتعاون مع الجهات المعنية وتنفيذ مشروعات رياضية ذات عوائد اقتصادية وبرامج سياحية بهدف زيادة التردد والإشغال السياحي، ووضع برامج للأحداث الرياضية غير الرسمية والتي تساهم في تنشيط السياحة، ودعم العلاقة بين المجلس والجهات المعنية بالسياحة.

9a6c075ac7.jpg

 

 

اللجنة الأولمبية 

أضاف أن الوزارة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، تسعى لخلق فرص سياحية حقيقية من خلال استضافة، وتنظيم كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية سواءً القارية أو العالمية، موضحاً أن مصر باتت واحدةً من أفضل دول العالم لجذب الأحداث الرياضية العالمية، لافتاً إلى أن الأعوام السابقة شهدت تنظيم عدد من المهرجانات الرياضية والتي نالت إشادة العالم أجمع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول استضافة مصر لثلاث بطولات دولية في رياضة الغطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا