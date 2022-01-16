« بنى سويف بلا وحدة لعلاج الإدمان»..مني عبد الله تفتح ملف عيادات السبوبة تحت بير السلم

/672739/بنى-سويف-بلا-وحدة-لعلاج-الإدمانمني-عبد-الله-تفتح-ملف-عيادات-السبوبة-تحت-بير-السلم

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإنشاء وحدة لعلاج الإدمان بمستشفي الصحة النفسية في بني سويف.

دوت الخليج

وحدة علاج الإدمان ببني سويف

واوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا شك أن الدولة المصرية تبنت إستراتيجية قومية متعددة المحاور والأركان لمكافحة الإدمان والمخدرات، مضيفة” لكن للأسف الشديد لا يوجد مراكز لعلاج الإدمان في بني سويف، والموجود يعمل تحت بير السلم دون اية تراخيص او تقنين من الدولة”، مما يتسبب فى العديد من الكوارث.

واكملت مني عبد الله،” كل شخص يرغب في التعافي من الإدمان يحتاج إلي مصحة مرخصة بل ولديه الارادة لكن لا يوجد مستشفي مرخصة لعلاج الإدمان والوصول إلي بيئة علاجية تساعد علي التعافي، لاسيما وان انخفاض تكلفة علاج الإدمان في مصر بصورة كبيرة قد جعلت الملايين من الأشخاص يرغبون في التعافي من الإدمان من خلال مصحات علاج الإدمان في ظل تقدم الطب النفسي ووجود العديد من أطباء علاج الإدمان المختصين من أجل الوصول بالمرضي إلي أقصي درجات التعافي من الإدمان.

وأوضحت النائبة مني عبد الله،”ان نسبة تعاطي المواد المخدرة قد انخفضت إلى 5,9% عام 2021 مقارنة بــ 10,2% عام 2014، وأيضاً انخفضت نسبة الإدمان لـ 2,4 % عام 2021 مقارنةً بــ 3,4% عام 2014، فضلا عن ان أعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان، وصل عددهم إلى 116,517‏ مريضاً خلال 10 أشهر من عام ‏2020/2021، و132,502 مريض عام 2019/2020.

وتابعت،”هذا وقد بلغ عددهم نحو 129,405 مرضى عام 2018/2019، و116,517 مريضاً عام 2017/2018، و103,950 مريضاً عام 2016/ 2017، و83,621 مريضاً عام 2015/2016، و74,952 مريضاً عام 2014/2015، و55,593 مريضاً عام 2013/2014.

وطالبت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بوحدة لعلاج الإدمان بمستشفي الصحة النفسية في بني سويف نظرا لعدم وجود اى مصحات لعلاج الإدمان على وجه الإطلاق، والتي عليها المعول بشكل كبير في العمل علي مساعدة الأشخاص المدمنين من مدمني المخدرات لأجل العمل علي إعادتهم إلي المجتمع من جديد بعيداً عن شباك وعبودية الإدمان علي المخدرات.