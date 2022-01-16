«صور»..ثقافة الشيوخ تناقش طلب عمرو عزت لاستخدام المسارح فى مواجهة الإرهاب الفكري

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/672745/صورثقافة-الشيوخ-تناقش-طلب-عمرو-عزت-لاستخدام-المسارح-فى-مواجهة-الإرهاب-الفكري
ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار برئاسه النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكري.
دوت الخليج
مواجهة الإرهاب الفكري
هذا ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال عبدالرازق ترفع الجلسة علي ان تعقد الجلسة القادمة صباح غد الاثنين في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
وكان المجلس قد وافق علي عدد من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وبلغ عدد المواد التي تمت الموافقة عليها 56 مادة من مواد مشروع القانون.
وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطني والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.
وذكر التقرير: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957 واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969، واتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة (المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.
وقال تقرير اللجنة: مصر تحترم جميع الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما تحرص مصر على المشاركة في دورات وفعاليات المنظمة، لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.
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