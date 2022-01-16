/672743/نشاط-ملحوظ-لنواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-في-مجلس-الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي انعقدت صباح اليوم، نشاطًا ملحوظًا للنواب من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتهم التي ألقوها أمام المجلس، ومناقشتهم لمواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

دوت الخليج

وأشاد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كمتهم بالجلسة العاملة لمجلس الشيوخ، بما حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم من نجاح مبهر، جعل من المنتدى أيقونة يتابعها جميع شباب العالم وقياداته، حيث قال النائب محمود القط، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، وعضو التنسيقية، إن مصر أقامت منتدى شباب العالم، والذي يعد محفل دولي مهم بدأ بمنصة حوارية بين شباب العالم، وتحول حاليا إلي توصيات تهتم بها المؤسسات الدولية و منظمة الأمم المتحدة و جميع المنظمات الدولية الآخري.

مجلس الشيوخ يوافق على 16 مادة من قانون العمل الجديد :

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ ووافق، خلال جلسته العامة منذ قليل، على 16 مادة من قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، وذلك من المادة 40 وحتى المادة 56، ومن المقرر أن يتم استكمال مواد القانون المتبقية خلال الجلسات المقبلة.

كما أعلن رئيس المجلس، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن خلو معد النائب خلو مقعد النائب الراحل إبر اهيم حجازى والذى وافته المنية ، وذلك بعد بناء على الإخطار المرسل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بوفاة المغفور له ابراهيم حجازى عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠.

رئيس الشيوخ يرفع الجلسة ويعلن استكمالها غدًا :

هذا ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، على أن تُعقد الجلسة القادمة صباح غد الإثنين في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.