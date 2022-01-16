/672748/وزير-الشباب-يشهد-حفل-تخريج-الدفعة-الأولى-من-البرنامج-التدريبي-لريادة-الأعمال

يشهد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد غد الثلاثاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لريادة الأعمال (ETP - Entrepreneurial Training Program) الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع شركة تيسين كروب للحلول الصناعية، الشركة الألمانية الرائدة عالميًا في حلول الهندسة الصناعية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يستهدف البرنامج دعم وبناء قدرات الشباب المصرى، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل الشباب لإقامة وإدارة أعمالهم الصناعية بنجاح وتطوير أعمالهم القائمة.

ويلقى وزير الشباب والرياضة كلمة خلال الاحتفالية حول الشراكة بين الوزارة و شركة تيسين كروب للحلول الصناعية، ودور الوزارة فى تطوير مهارات الشباب لسوق العمل، كما سيقوم بتسليم شهادت التخرج للشباب الذين تم اجتازوا التدريب.

المشاركين في الإحتفال

يشارك في الاحتفال كل من اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، و منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومسئولو شركة تيسين كروب للحلول الصناعية فى مقدمتهم أندرياس بيكرز الرئيس التنفيذي لشركة تيسين كروب للحلول الصناعية مصر، ووليد أحمد المدير المالي للشركة.

وفي سياق متصل، أجري وزير الرياضة اتصالاً هاتفياً مع جمال علام رئيس البعثة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ للاطلاع علي نتائج المسحات الطبية التي أجريت اليوم للجهاز الفني واللاعبين، والاطمئنان علي استقرار أوضاع البعثة، والمضى في تنفيذ البرنامج التدريبي وفق ما هو مخطط له؛ استعداداً للظهور الأول للمنتخب بالبطولة الإفريقية في مباراته أمام نيجيريا بعد غد الثلاثاء.

مجموعة مصر بأمم أفريقيا

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات "نيجيريا والسودان وغينيا بيساو" ، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي