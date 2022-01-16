/672750/قائمة-الأهلي-لمواجهة-الإسماعيلي-بكأس-الرابطة-المصرية

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر أن تقام غدا الاثنين في الجولة الثانية، من منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، غداً في لقاء يجمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، غداً الأثنين، في الساعة الثانية والنصف مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بكأس الرابطة:

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

وكان الفريق قد تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.

أحمد عبد القادر

وعاد عبدالقادر للمشاركة في التدريبات بعد أن تعافى تماما من الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن جاءت نتيجة مسحته الأخيرة سلبية.

وكان الجهاز الطبي قد منح اللاعب راحة من التدريبات بعد ثبوت سلبية مسحته، وذلك للتأكد من تعافيه تماما قبل العودة الى المشاركة في المران.

وتعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف على ملعب الأهلي we السلام ، في أول مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.

مباريات الأهلي المتبقية في كأس الرابطة:

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

ويسعي النادي الأهلي لمواصلت انتصاراته ، و حصد لقب بطولة كأس رابطة الأندية، والتي مقامة للمرة الأولي في تاريخ الدوري المصري.