/672751/سكر-الكون-منى-زكي-تهنئ-ياسمين-عبد-العزيز-بعيد-ميلادها

تحتفل ،اليوم الأحد، النجمة المبدعة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها ال 42، إذ أنها من مواليد 1980، وتعد ياسمين عبد العزيز من نجمات الصف الأول حيث أنهت استطاعت أن تحقق رصيدًا فنيًا حافلًا بالأعمال الرائعة.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة منى زكي بالنجمة ياسمين عبد العزيز بمناسية عيد ميلادها.

منى زكي تحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

وفي هذا الصدد، حرصت الفنانة منى زكي على تهنئة صديقتها وزميلتها بالمجال ياسمين بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت لها صورة عبر خاصية «استوري» على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وأرفقت معها تعليق قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.. يارب دايمًا في أحسن صحة وسعادة يا سكر الكون".

احتفال أحمد العوضي بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

كما احتفل العوضي بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي».

قط ياسمين عبد العزيز «مرعب وبجيب كوابيس».. هكذا سخر نجوم الفن والجمهور منه

على الصعيد الآخر، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لقطها الجديد بوبوس، وهو من فصيلة القطط الفرعونية، وعلت على الصورة باسمه فقط «Bobos» وبجواره قلب أحمر، ولكن الناس كان لهم تعليقات أخرى، ولم يحبوا منظره أبدًا.

تعليقات النجوم والمتابعين على صورة بوبوس

منذ نشر ياسمين عبد العزيز صورة قطها الجديد بوبوس، وأنهالت التعليقات بالسخرية، ومنها من قال أنه مرعب، ومن أوائل المتفاعلين مع الصورة كان زوجها الفنان أحمد العوضي الذي وضع إيموجيز ضحك كثيرة، والفنانة كندة علوش التي صخرت منه قائلة:"فوتوجونيك خالص"، وتابعتها الفنانة منى زكي وهي من أصدقاء ياسمين المقربين، وكتبت:"مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس"، وبعدهم علقت إحدى صفحات المعجبين بياسمين عبد العزيز وكتبت:"ده شكله الي ممشي البيت".

غير التعليقات الكثيرة التي شبهته بالجن أو أنه ملبوس،مثل أحد المتابعات عندما كتبت لها:"انتي مربية جن في البيت"، وأخرى علقتعلى أسمع:"ملبوس" بدلًا من بوبوس، ، كتب لها أحد معجبيها من البلاد العربية الشقيقة أنه لو مر بجانبه عند إنقطاع الطيار الكهربي سوف يتسبب له في أزمة صحية تودي به إلى العناية المركزة.

بداية ياسمين عبد العزيز الفنية

الجدير بالذكر، أن ياسمين عبد العزيز انطلقت في عالم التمثيل عام 1986 عندما رشحها الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة نادية لطفي والفنانة يسرا وتحية كاريوكا للوقوف أمامهم وهي لايزال عمرها 6 سنوات في فيلم «العائلة المسمومة»، حيث أثبتت نجاحا أمام الكاميرا وتألقت أمام هذا الجمع من الابطال.