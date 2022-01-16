/672753/طلب-إحاطة-بشأن-راتب-مدرب-المنتخب-يكبد-الدولة-3-مليون-جنيه-شهريا

تقدم النائب محمد رشاد البرتقالي، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة بشأن الراتب الشهري الذي يتقاضاه مدرب المنتخب الوطني البرتغالي " كارلوس كيروش"، والذي يتجاوز 3 مليون جنيه شهريًا.

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وقال النائب – في طلبه الموجه لوزير الشباب والرياضة- تعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر فى سبتمبر الماضى خلفا لحسام البدرى، ويحصل كيروش على راتب شهرى فى منتخب مصر قيمته 127 ألف يورو ما يعادل 2 مليون و300 ألف جنيه مصر. وأضاف: كما يتحمل اتحاد الكرة قيمة الضرائب فى عقد كيروش التى تمثل نسبة 10 % سنويا، كما يتحمل اتحاد الكرة راتب اثنين من مساعدى كيروش بتكلفة 30 ألف يورو ما يعادل 540 ألف جنيه شهري. واستكمل النائب محمد رشاد: يسكن كيروش فى أحد الفنادق الكبرى مقابل 7 آلاف دولار شهريا ما يعادل 110 ألف جنيه، كما يوفر اتحاد الكرة لـ كيروش وجهازه سيارتين أخر موديل لتنقلات الخواجة ومعاونيه الأجانب، كما يتحمل اتحاد الكرة تكلفة حجز تذاكر طيران للمدرب مرتين فى السنة لقضاء الإجازات خارج مصر.

طلب إحاطة بشأن راتب مدرب المنتخب: "يكبد الدولة 3 مليون جنيه شهريًا"

واختم رشاد: إذا تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن خزينة الجبلاية تتكبد 3 ملايين جنيه تقريبا كـ راتب شهري وسكن لـ كيروش ومعاونيه الأجانب، موضحًا أن ما يتقاضاه المدرب البرتغالي كارلوس كيروش نظيره مهامه من راتب يفوق أضعاف حجم ما تقاضاه الكثير من المدربين الذين تناوبوا على تدريب المنتخب الوطني خلال الفترات السابقة، ومع ذلك قدموا أداءً كبيرًا وتفوقوا عليه وحققوا مع المنتخب الوطني الكثير من الإنجازات والبطولات.