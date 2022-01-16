فقرة ترفيهية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة فاركو

/672754/فقرة-ترفيهية-في-مران-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-فاركو

خاض لاعبو الفريق بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران اليوم الأحد، وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض تدريبات ترفيهية .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الأحد.

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة الزمالك أمام إنبي بالتعادل السلبي ضمن منافسات كأس رابطة الأندية.

تيجة مباراة الزمالك وإنبي أمس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.

ركلتي جزاء في المباراة

أهدر الزمالك ركلة جزاء في المباراة، عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة، والتي تألق فيها حارس انبي، ومتابعة جيده من المدافع في إستخلاص الكرة.

وفي الجانب المقابل أهدر انبي ركلة جزاء عن طريق جون أوكوي إيبوكا، في الدقيقة الـ 73 بعد تسديدة قوة تسكن مدرجات اللقاء.

ويدخل الزمالك بطولة كأس الرابطة المصرية، وهو على رأس المجموعة الثالثة في البطولة، وحامل لقب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام انبي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة – محمود عبد العزيز – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد أوناجم

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية – أحمد زكي – حمدي علاء – إسلام جابر – رزاق سيسيه – سيف جعفر – سيد محمد عبد الله – يوسف أسامة – حسام أشرف

ويبحث الزمالك في لقاء اليوم على تحقيق الفوز في أولى مبارياته في بطولة كأس الرابطة، في نسختها الأولى، وتحقيق البطولة.

يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة ببططولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة لكرة القدم، رفقة كلا من ، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة ، سيراميكا كليوباترا ، وفاركو.