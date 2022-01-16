/672756/مسئول-أردني-يكشف-تفاصيل-مقتل-ضابط-وإصابة-3-جنود-قرب-الحدود-السورية

كشف الجيش الاردني اليوم الاحد ، عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود أخرين، جراء تعضهم لاإطلاق النار بالقرب من الحدود مع سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"

دوت الخليج

وأكدت "بترا" في نبأ عاجل جاء فيه "القوات المسلحة: استشهاد ضابط وإصابة 3 أفراد في إطلاق نار على الحدود الشرقية وهي الحدود مع سوريا، وقال الجيش إن الإصابات في صفوفه وقعت أثناء اشتباك مع مهربين على الحدود، مؤكدا ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتحويلها إلى الجهات المختصة

مجموعة من المهربين على الحدود السورية

مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من جانبه كشف تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن الواقعة تسببت في مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد جراء إطلاق نار فجر اليوم الأحد على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، وأضاف إنه في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، حيث أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري". المصدر أكد أيضا أن الاشتباك أسفر عن مقتل النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجار متابعة حالتهم الصحية، موضحا أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

القوات الاردنية تواجه عمليات التهريب بحزم

كما شدد على أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني من جانبها نعت القيادة العامة للقوات للقوات المسلحة ، قائلة:"سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون”.