طقس شديد البرودة يضرب مصر غدًا.. والصغرى 5 درجات

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: العظمى الصغرى القاهرة 15 09 الإسكندرية 15 10 وادى النطرون 16 09 طنطا 16 09 شبين الكوم 16 09 دمنهور 16 09 بلطيم 17 10 مطروح 15 09 السلوم 15 09 سيوة 15 04 بورسعيد 16 09 دمياط 16 09 الزقازيق 16 09 المنصورة 16 09 الإسماعيلية 16 10 السويس 15 10 العريش 15 09 رفح 15 09 رأس سدر 17 10 نخل 15 04 نويبع 17 12 طابا 15 11 كاترين 08 00 الطور 19 12 شرم الشيخ 20 14 الغردقة 19 13 مرسى علم 19 13 الفيوم 16 06 بنى سويف 16 06 المنيا 16 06 أسيوط 16 06 سوهاج 16 06 قنا 17 06 الأقصر 17 08 أسوان 17 08 إدفو 17 08 أبوسمبل 17 09 الوادى الجديد 16 05 شلاتين 22 11 أبو رماد 22 12 حلايب 20 12 رأس حدربة 20 12

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