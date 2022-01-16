كيف دعمت الدولة المرأة خلال جائحة كورونا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب تصريحات لـ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فمن أهم الإجراءات التى اتخذت فى الفترة الماضية، لدعم المرأة كان منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة مدفوعة الأجر.

كما تم توعية السيدات بطرق بديلة للعمل فى المنزل وكيفية استخدام التطبيقات الحديثة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل بإنشاء 3000 حضانة طفولة مبكرة ، وكذلك الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات بنسبة تتخطى 62٪ من إجمالى المستفيدين.

فيما وصلت نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهنى المنتهى بالتشغيل لـ80%، بينما بلغت نسبة الإناث المستفيدات من القروض المقدمة من شركات تمويل 42%.، وتمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة.