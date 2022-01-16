جدة - نرمين السيد - وبحسب تصريحات لـ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فمن أهم الإجراءات التى اتخذت فى الفترة الماضية، لدعم المرأة كان منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة مدفوعة الأجر.
كما تم توعية السيدات بطرق بديلة للعمل فى المنزل وكيفية استخدام التطبيقات الحديثة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل بإنشاء 3000 حضانة طفولة مبكرة ، وكذلك الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات بنسبة تتخطى 62٪ من إجمالى المستفيدين.
فيما وصلت نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهنى المنتهى بالتشغيل لـ80%، بينما بلغت نسبة الإناث المستفيدات من القروض المقدمة من شركات تمويل 42%.، وتمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف دعمت الدولة المرأة خلال جائحة كورونا؟ (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.