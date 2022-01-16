/672758/بعد-موافقة-المالية-الأوقاف تستعد-للإعلان-عن-توفير-6-الاف-وظيفة-بالمساجد

تستعد وارة الاوقاف خلال الايام القادمة للاعلان عن مسابقة كبرى للتوظيف بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وذلك وفق ما تحدده الشروط والضوابط المنظمة ، والتي تأتي ضمن خطة الاوقاف لتطوير وتجديد الخطاب الديني، وذلك بالتزامن مع أعلان الوزارة عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف من الكليات الشرعية والعربية العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بشرط اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة في هذا الشأن.

دوت الخليج

مسابقة وزارة الأوقاف التي تأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للإعلان، هى المسابقة التى كشف ملامح عنها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية، بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، حيث أكد الوزير: ننتظر الاجراءات النهائية من هيئة التنظيم والادارة لتنظيم حاجة الوزارة لـ 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل بعد موافقة وزارة المالية . وحسب مصادر بوزارة الأوقاف، فقد تم تشكيل لجنة مصغرة تضم قيادات الوزارة ومسئولين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لوضع آليات الإعلان عن المسابقة والشروط العامة لها والشروط الخاصة باختيار الأئمة وعمال المساجد، موضحة أنه سيتم أيضًا خلال الأيام المقبلة مراجعة الدرجات المالية فى الوزارة ولمن سيتم تعيينهم بالتنسيق مع وزارة المالية.

تقدير جيدا جدا ضمن شروط المسابقة

وقالت المصادر أن اللجنة المشكلة انتهت بالفعل من وضع الشروط المقرر الإعلان عنها والتى ستكون ثابتة ويتم مناقشتها من قبل اللجنة، وهى أن يكون المتقدمين لوظيفة إمام حاصلين على تقدير لا يقل عن جيد فى كلياتهم، الى جانب ضرورة اجتياز عدد من الاختبارات التحريرية والشفوية، واختبارات المواد الشرعية، التى من المتوقع أن تجرى فى أكاديمية الأوقاف الدولية ومسجد النور بالعباسية.

اخضاع المقبولين لدورات تدريبية مكثفة

وتوقعت المصادر أن يكون اختبار الأئمة المتقدمين لشغل الوظيفة، فى المستوى الثقافى ومدى الوعى بالواقع والتحديات المعاصرة، وقضايا المجتمع والوعى، مشددة على أن الاوقاف تهدف لاختيار أئمة قادرين على بناء نسقًا معرفيًّا وسطيًّا مستنيرًا ومتفردًا فى الفكر الدينى المعاصر. ومن المقرر أن يخضع الأئمة المقبولين بعد اجتياز الاختبارات الشفوية والتحريرية تجرى فى أكاديمية الأوقاف الدولية ومسجد النور بالعباسية، لعدد مكثف من الدورات التدريبية والتأهيلية فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، بالإضافة وضعهم فى قوائم الدورات التدريبية المشتركة مع الأزهر الشريف.