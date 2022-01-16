/672761/رئيس-الوزراء-يبدأ-اجتماعه-باللجنة-الطبية-لمناقشة-أخر-تطورات-كورونا

بدأ منذ قليل، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع المجموعة الطبية لمجابهة فيروس كورنا المستجد، ويشهد الاجتماع مناقشة آخر تطورات فيروس كورونا المستجد.

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