/672762/بروتوكول-تعاون-بين-جامعة-سوهاج-والبورصة-المصرية-لنشر-الثقافة-المالية-والاستثمار-بين-الطلاب-والخريجين

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق ان هذا البروتوكول ياتي في اطار دعم التعاون المشترك بين البورصة المصرية وجامعة سوهاح، وذلك لخدمة المجتمع وتوثيق الروابط العلمية من خلال تنمية مهارات الطلاب والخريجين في مجال سوق العمل والبورصة،

واضاف الدكتور محمد فريد صالح ان هذا البروتوكول ياتي في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر، وذلك من خلال تقديم المحاضرات وسلسلة من الندوات للطلاب والخريجين للتعريف بمبادئ البورصة ونشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.

واضاف احمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة انه من بين بنود البروتوكول ان تلتزم البورصة بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة وعن نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، اعداد وتوزيع كتيبات إلكترونية تعليمية (soft copy)، تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.

جامعة سوهاج والبورصة المصرية

اما الجامعة فهي الجهة المسئولة عن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية عن طريق "كلية التجارة"، توفير القاعات والخدمات اللوجستية الخاصة بإقامة البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، اضافة الى التسويق للبرامج المزمع تنفيذها بين الطرفين داخل الجامعة.، وكذلك إسهام الجامعة في البروتوكول المقترح يهدف الى خدمة المجتمع وتوثيق الروابط العلمية من خلال تنمية مهارات الطلاب والخريجين في مجال سوق العمل والبورصة. حضر اللقاء الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعه لشئون تعليم الطلاب، المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كليه التجارة، الدكتور حازم المشنب عميد كليه العلوم، الدكتور احمد جلال امين مساعد الجامعة، الدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، صبري ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، الطالب فارس صديق نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

ا فتتاح معملين للغة والحاسب الآلي بألسن سوهاج

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج يصاحبه الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد كلية الألسن ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، معملي اللغة والحاسب الآلي ومركز تعليم الكبار بالكلية بالمقر الجديد للجامعة، والذين بلغت تكلفتهما حوالي ٤٠٠ ألف جنيه حيث يتضمن كل معمل ١٦ جهاز كمبيوتر إلى جانب جهاز داتا شو.