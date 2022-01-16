/672763/تشكيل-مباراة-المصري-والاتحاد-السكندري-بكأس-الرابطة-المصرية

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، في الخامسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، عن تشكيل فريقه، لمواجهة المصري، والتي يدخلها الفريق السكندري بكل قوة في محاولة تحقيق الفوز الثاني له في البطولة.

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: صبري الرحيل – عبد الله نصيب – محمد عبد السلام – هشام صلاح.

خط الوسط: مروان عطية – خالد الغندور – كريم الديب.

خط الهجوم: بنجامين – ميسي – مابولولو.

وفي الجانب المقابل أعلن معين الشعلاني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقة لمواجهة الاتحاد في ثاني جولات بطولة كأس الرابطة.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد شوشة – إسلام المزين – كريم العراقي – أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي – مصطفى سلطان – إيزي إيمكا.

خط الهجوم: محمد جريندو – اوستن اموتو – محمد عنتر.

نتيجة الاتحاد وبيراميدز في الجولة

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في بداية مباريات الفريقيين في كأس الرابطة المصرية، بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف الاتحاد السكندري كلا من، أحمد عادل ميسي ومابولولو، أما هدف بيراميدز جاء عن طريق محمود صابر.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بجانب فيوتشر ومصر المقاصة.

بينما يظل بيراميدز في المركز الأخير بدون نقاط بجانب إيسترن كومباني والمصري البورسعيدي.

وكان فريق الاتحاد السكندري لعب منذ الدقيقة 75 بطرد أحد لاعبي الفريق، وصمد مدافعو الفريق حتى نهاية المباراة.

نتيجة مباراة المقاصة والمصري

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي، ومصر المقاصة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد للأخير، في لقاء أولى جولات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح كريم حلاوة سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وضرب محمود فهمي بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر، من عمر اللقاء.

تفوق المقاصة على المصري، في خطف نتيجة المباراة، ويسجل الهدف الثالث في المباراة، قبل نهاية الشوط الأول بخمسة دقائق عن طريق خالد صلاح.