/672766/فيوتشر-يحقق-الفوز-على-بيراميدز-ويتصدر-المجموعة-الأولى-في-كأس-الرابطة-المصرية

حقق فريق فيوتشر فوز هام على حساب بيراميدز في كأس الرابطة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الحديثة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم وليد الكرتي بالهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعاد فيوتشر بالريمونتادا وسجل ناصر ماهر هدفين، الأول جاء في الدقيقة 73 بالتعادل وهدف الفوز جاء في الدقيقة 93.

نادي فيوتشر

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فيوتشر إلى 6 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

علي ماهر يعلن التشكيل الرسمي لفريق فيوتشر لمواجهة بيراميدز

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز في كأس الرابطة المصرية.

وكان فريق فيوتشر نجح في اللقاء الأول الفوز بثلاثية نظيفة أمام إيسترن كومباني.

وفيما يلي تشكيل فيوتشر الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: محمد ربيعة، طارق طه، انيست ابل، محمود مرعي

خط الوسط: كريم نيدفيد، ناصر ماهر، غنام محمد

خط الهجوم: محمد فاروق، أحمد رفعت، أحمد عاطف

وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً على ملعب استاد الأهلي وي السلام.

التشكيل الرسمي لفريق بيراميدز لمواجهة فيوتشر في كأس الرابطة المصرية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي لمباراة فيوتشر في كأس الرابطة.

وكان فريق بيراميدز قد خسر المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، أما فريق فيوتشر فاز في المباراة الأولى أمام إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل بيراميدز الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، علي جبر، أحمد توفيق، حسين السيد

خط الوسط: إسلام عيسى، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن

خط الهجوم: وليد الكرتي، محمود صابر، إبراهيم عادل

ملخص نتائج مباريات مجموعة الزمالك بالجولة الأولى ببطولة كأس الرابطة المصرية

جاءت نتيجة مبارياتي طلائع الجيش وغزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا وفاركو، على العديد من البعد من التوقات في بداية البطولة.

كأس الرابطة المصرية

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وسجل كريم الطيب لاعب فريق طلائع الجيش هدف فريقه في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل يحيى حامد لاعب غزل المحلة في الدقيقة 46.