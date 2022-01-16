عاجل- مدبولى يتابع تطورات الإصابة بكورونا وتوافر اللقاحات

جدة - نرمين السيد - ويناقش الاجتماع عددا من الملفات من بينها تطورات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وتوافر اللقاحات المضادة للفيروس.

يشارك فى الاجتماع كل من: الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ورئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى اللواء بهاء زيدان، ورئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام.

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