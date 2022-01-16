وزير الخارجية يؤكد لنظيره الجزائرى أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، وتباحث الوزيران حول مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والقضايا العربية ذات الاهتمام المُشترك.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، كما أكدا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الثنائى المستمر فى مختلف المجالات، مع العمل على تعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس الأواصر التاريخية التى تجمعهما، فضلاً عن التأكيد على أهمية الاعداد الجيد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق إلى عدد من قضايا المنطقة والمسائل التى تهم الجانبين، بما فى ذلك مستجدات الملف الليبى، وأكد الوزير شكرى على أهمية العمل على دعم حل ليبى-ليبى للخروج من الأزمة الحالية، كما تم التأكيد على ضرورة وقف أى تدخلات أجنبية فى شؤون ليبيا الشقيقة وأهمية خروج جميع القوات الأجنبية، وكذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق إلى الأمن والاستقرار والرخاء. كذلك، تم أيضاً تناول تطورات الأوضاع فى كل من السودان ومالى ومنطقة الساحل والصحراء.

وتم التباحث حول موضوعات حفظ السلام، حيث أكد الوزيران على ضرورة تكثيف التنسيق فى إطار العمل الإفريقى المشترك بما يعزز من جهود تحقيق السلم والامن والرخاء فى القارة الإفريقية، لا سيّما فى ظل التحديات الأمنية المختلفة التى تفرضها المستجدات المتلاحقة فى المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لدفع جهود العمل العربى المشترك، فى إطار جامعة الدول العربية.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق حول مجمل ملفات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.