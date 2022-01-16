ابعد عن الزحمة .. الخريطة المرورية فى المحافظات والشوراع الرئيسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن الإسكندرية شهدت بعض الكثافات المرورية بمحور فيكترا مانويل والقادم من سموحة المتجه لمناطق سيزمول وطالب باستخدام محور المحمودية لنقل الحركة المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

وذكر أن محور جيهان السادات بمدينة المنصورة يشهد بعض الأحجام المرتفعة ويفضل استخدام شارع عبدالسلام عارف، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصًا عند شارع المديرية المتجه إلى ميدان المحطة.



وتابع :"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى منطقة ​كارفور والمتجه إلى المنيب ومناطق طريق الكنيسة، والمنيب والمتجه إلى الأوتوستراد نتيجة أعمال التوسعة".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى مناطق ميدان الجيزة وفيصل والهرم، وطالب سلوك شارع السودان وإشارة الجامعة وكوبرى الدقى، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، ظهرت بعض الكثافات خصوصًا فى شارع شبرا بمنطقة الخلفاوى وطالب القادم من وسط البلد سلوك كورونيش النيل، كما نصح القادم من محاور وسط المدينة والمتجه إلى النيل طالب بسلوك كوبرى مجرى العيون وعدم اتخاذ نفق الملك الصالح، كما طالب القادم من مدينة نصر استخدام لطفى السيد وامتداد رمسيس ونفق أحمد سعيد، كما طالب القادم من التجمعات الجديدة والمتجه إلى مناطق الشيخ زايد وأكتوبر سلوك محور الفريق العصار ثم كوبرى تحيا مصر.