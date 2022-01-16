عاجل- الصحة: عدد الإصابات والوفيات بكورونا فى المعدلات الآمنة

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، على أهمية التطعيمات ضد كورونا، لا سيما وأن معدلات الانتشار والوفيات بسبب كورونا تعتمد على معدلات التطعيم التى يتم الالتزام بها، منوهًا إلى أن أعراض المتحور السائد فى مصر "أوميكرون" الرشح والصداع والشعور بالإجهاد وجفاف فى الحلق والتعب، والأعراض الأقل شيوعا الكحة وآلام فى الصدر وصعوبة فى التنفس وعدم الشم والتذوق.

وأوضح أن من يعانون من الأعراض عليهم الذهاب إلى المستشفيات خصوصا وأن الوقت مهم عند تلقى العلاج، منوهًا إلى أننا فى موسم الأنفولونزا.

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