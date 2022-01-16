عاجل.. السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد "متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعى الجديدة على مستوى الجمهورية التى تعمل بالطاقة النظيفة".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التى يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعى فى مصر، والتى تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة، بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة، والتى ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية فى القاهرة الكبرى، وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية، وهى وسائل النقل الحديثة المتمثلة فى القطار الكهربائى السريع، وقطار المونوريل، والقطار الكهربائى الخفيف LRT، والأتوبيس الترددى السريع BRT الذى سيعمل بالطريق الدائرى، بالإضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة المتعلقة بمترو الانفاق.

ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة على مستوى الجمهورية، لما تمثله من نقلة نوعية، وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتساهم فى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة اللى تشهدها مصر حاليًا.

كما وجه أيضا بالاهتمام بنظم التشغيل وبالكوادر الفنية التى ستعمل على إدارة هذه المنظومة، بحيث يتم تأهيلها علميا لمواكبة الحداثة والتطور الذى تتسم بها التكنولوجيا المستخدمة فى إطارها.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المهندس كامل الوزير، عرض الموقف التنفيذى الحالى لتلك المكونات الحديثة، خصوصا القطار الكهربائى السريع بخطوطه الثلاثة الرئيسية، وأولها العين السخنة/ العلمين الجديدة/ مرسى مطروح مرورا بالقاهرة الكبرى وبطول 660 كم، وكذلك خط "حدائق أكتوبر/ الأقصر/ أسوان" بطول 925 كم، إلى جانب خط "قنا/ الغردقة/ سفاجا" بطول 240 كم، مع توضيح تطور الأعمال المدنية والصناعية والمحطات الجارى تنفيذها بكل هذه الخطوط، فضلا عن المسارات السطحية والعلوية وأعمال الكبارى المتقاطعة بها.

كما عرض وزير النقل، موقف إنشاء محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى، والذى يتكامل مع خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدائرى، ويعد بديلا للنقل العشوائى وسيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة، وستعتبر شبكة BRT على الطريق الدائرى الأطول فى العالم بطول 106 كم.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بدراسة الحلول المقترحة للتعامل مع بعض التقاطعات والمحاور على الطريق الدائرى، لا سيما تقاطع المرج مع الخط الأول لمترو الأنفاق.

واطلع الرئيس على مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT والذى بدأ تشغيله التجريبى مؤخرا، بما فيها المحطات والكبارى والأنفاق وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بالقطار، ويبلغ طول مساره حوالى 103 كم بعدد 19 محطة، ويبدأ من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيا لطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالا بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليصل إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، كما أنه سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور ومع القطار الكهربائى السريع فى المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة، الأمر الذى من شأنه أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى منظومة النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى.