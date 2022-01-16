عاجل- الصحة: رصدنا زيادة فى إصابات الأنفلونزا من 40 إلى 50%

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة، إن هناك منظومة للرصد الوبائى للأمراض التنفسية الحادة والفيروسات فى وزارة الصحة من خلال 23 مستوى، وأثبتت النتائج أن الفترة الأخيرة رصدت زيادة فى إصابات الأنفلونزا من 40 إلى 50%.





ودعا الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والتباعد الاجتماعى وعدم التعرض للأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة.

وأوضح أن نسبة إشغال الأسرة الداخلية فى المستشفيات حوالى 9%، وحوالى 41% للعناية المركزة، و23% لأجهزة التنفس الصناعى، وهى فى الحدود الأمنة، مؤكدا أن المنظومة الصحية مستعدة تماما.

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