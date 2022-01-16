عاجل- الصحة: تطعيم أكثر من 36 مليونا و366 ألفا بالجرعة الأولى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة، إن التطعيم ضد كورونا يقلل من فرص تدهور الحالات، مؤكدًا أنه تم تطعيم أكثر من 36 مليونا و366 ألفا بالجرعة الأولى، و23 مليونا و600 ألف بالجرعة الثانية.





وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى، عقب اجتماع اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أنه تم توفير جرعات لتطعيم الأطفال ضد كورونا، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع التطعيم. وأكد وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة، أن المستشفيات لخدمة المرضى فى أى توقيت.

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