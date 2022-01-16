إزالة 60 حالة بناء مخالف فى البدرشين (فيديو)

وشدد محافظ الجيزة على استمرار تلك الحملات وعدم التهاون والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية؛ للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.
وفى هذا الإطار قامت محافظة الجيزة بتشكيل لجنة من جهاز الأملاك بالمحافظة ومركز ومدينة منشأة القناطر، باسترداد عدد من الأراضى التى لم يثبت واضعى اليد عليها جديتهم فى استكمال إجراءات التقنين، حيث تم استرداد 15 فدانا، بعدد 13 حالة لأراضى تقع فى نطاق الوحدة المحلية بأبو غالب.
كما قامت محافظة الجيزة بتنفيذ 60 قرار إزاله لتعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، شملت تنفيذ 28 قرار إزاله لتعديات على أملاك الرى بقرية المنصورية، بالإضافة إلى إزاله حالات بناء مخالف بالمنصورية على مساحه 49 مترًا، وإزالة شدة خشبية لسقف على مساحه 100 متر.
كما تم تنفيذ 27 قرار إزاله لتعديات على أملاك الرى بالرياح البحيرى بمساحه 702 م مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتمت مواجهه التعديات بالبناء المخالف بمركز البدرشين، وإزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف بنزلة جزيرة الشوبك عبارة عن أسوار وحوائط حاملة، بالإضافة إلى إزاله دور مخالف بعقار بقرية الطرفاية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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