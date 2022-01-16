إقتصادية قناة السويس: خدمات تموين السفن تنطلق قريباً

/672777/إقتصادية-قناة-السويس-خدمات-تموين-السفن-تنطلق-قريبا

خطوات متسارعة تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي، حيث تستعد لإطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة، مؤكدا أن خطة المنطقة الاقتصادية تستهدف وضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع.

دوت الخليج

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحي زكي، أكد أن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحدالقطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، مشيرا إلى أن سيتم الإعلان أيضا عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 نوفمبر المقبل، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعالية "قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة" على هامش فعاليات الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي.

خطة الخمس سنوات

وشدد زكي على قدرة المنطقة الاقتصادية على تحقيق وتنفيذ أهداف خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات والتي تقوم على تحديد وخلق الفرصة في جذب الاستثمارات المتنوعة، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية تستهدف نحو 15 قطاع صناعي ولوجيستي، حيث تم تفعيل وتعاقد على أرض الواقع مع ثلاثة منهم وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.

المنطقة تقدم حزمًا من حوافز الاستثمار

كما أشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى تقديم المنطقة الاقتصادية حزمًا من حوافز الاستثمار لضمان جاهزية المنطقة الاقتصادية في ممارسة الأعمال التجارية وتلبية متطلبات المستثمرين، حيث تم تحديد 15 قطاعاً مستهدفاً تساهم في تعزيز دور المنطقة الاقتصادية في دعمها التجارة العالمية.