حورية فرغلي بفستان مكشوف في أحدث ظهور لها (صورة)

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عادت الفنانة حورية فرغلي للتمثيل مرة أخرى، بعد أنقطاعها لفترة بسبب تعرضها لخطأ طبي، وإحتياجها للعلاج، بمسلسل الأيام الذي عُرض الفترة الماضية على واحدة من المنصات الرقمية، التي تقوم ببطولته إلى جانب رياض الخولي وشيري عادل وكوكبة من النجوم الكبار والشباب.

دوت الخليج يرصد نشر صورة لحورية فرغلي وردود الأفعال عليها

حورية فرغلي في صورة جديدة

نشرت حورية فرغل اليوم صور قديمة لها وهي ترتدي فستانًا مكشوف الظهر باللونين الأبيض والأسود، من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكانت تبدوا بمظهر مختلف عما ظهرت به في الفترة الماضية، وكان يبدوا عليها الراحة والثقة بالنفس، وزاد تفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع هذه الصورة، والكل عبر لها عن إعجابه بها وبجمالها بطرق مختلفة.

حورية فرغلي في مسلسل أيام

كانت حورية فرغلي تنشر صور في الأيام الماضية من كواليس تصوير مسلسل أيام، الذي الذي تم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، وكانت دائمًا ما تعرب عن شعورها بالسعادة من خلال تعليقاتها على هذه الصور.

مسلسل أيام من بطولة رياض الخولي، شيري عادل ، حورية فرغلي، أحمد صفوت وسلوى خطاب، ومعهم كوكبة من النجوم، حيث يقدمون قصة واحدة من الحواري وما يدور بها من خلافات وصدامات، ويتسلط الضوء على مدار الحلقات على معناة الفتاة اليتيمة التي تعيش في بيت عمها، وزوجة عمها التي تحاول بأي شكل إخراجها من البيت، وغيرها من الصص والقضايا التي تدور في تلك الحارة.

مسلسل الأيام من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

أزمة حورية فرغلي

أصيبت أنف حورية فرغلي ذات مرة وتدخل طبيب لحل المشكلة بعملية جراحية، ليقوم الطبيب بخطأ أدى إلى تلوث منطقة العملية، وأصاب حورية بصديد في الأنف، وظلت حورية تتنقل بين أطباء العظام والتجميل والأنف والحنجرة لتجد حلًا لما هي عليه؛ فهذه العمليات سببت في فقدها حاستي الشم والتذوق، فضلًا عن تغيير شكلها بشكل غير مقبول لها، وزادت الأزمة عندما تعبت نفسيتها ناتج تعليقات الجمهور الهجومية، وتجاهل كل الوسط الفني لها دون السؤال عنها والإطمئنان عليها، بعدما كانت ممثلة جميلة ومشهورة.