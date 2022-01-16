/672767/الزمالك-يحيي-ذكرى-السوبر-أيمن-منصور-أمام-الأهلي

تذكر نادي الزمالك هدف أيمن منصور لاعبه السابق، الشهير امام الأهلي بالسوبر الأفريقي عام 1994 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتبت الصحة الرسمية لنادي الزمالك على صفحة الواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إذا خانتك الذاكرة ونسيت التاريخ، فبالتأكيد لا يمكنك نسيان هدف "السوبر" أيمن منصور التاريخي”.

“في مثل هذا اليوم تربع نادي الزمالك على عرش القارة الإفريقية، حيث كان أول فريق مصري وعربي يفوز ببطولة السوبر الإفريقي، وذلك بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 0/1 بقذيفة أيمن منصور الشهيرة في الوقت القاتل”.

وتوج الزمالك بالسوبر الأفريقي بالنسخة الأولى منه أمام النادي الأهلي، عندما تقابل الفريقين بعد فوزهم بدوري أبطال أفريقيا و كأس الكؤوس الأفريقية حينها.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.

ركلتي جزاء في المباراة

أهدر الزمالك ركلة جزاء في المباراة، عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة، والتي تألق فيها حارس انبي، ومتابعة جيده من المدافع في إستخلاص الكرة.

وفي الجانب المقابل أهدر انبي ركلة جزاء عن طريق جون أوكوي إيبوكا، في الدقيقة الـ 73 بعد تسديدة قوة تسكن مدرجات اللقاء.

ويدخل الزمالك بطولة كأس الرابطة المصرية، وهو على رأس المجموعة الثالثة في البطولة، وحامل لقب الدوري المصري الممتاز.

تصريحات كارتيرون

قال: "كارتيرون نتيجة مباراة الزمالك وانبي عادلة، ولم نستطع الوصول لمرمى الخصم".

وأكمل: "ندخل البطولة ونلعب بها كل مباراة ونحاول كسبها".

وواصل: "الجهاز الفني للزمالك أخد كل مستحقاتهم، والأهم لنا التركيز في الملعب ومع لاعبي الفريق".

وأضاف: "مصطفى فتحي نحاولة الإستفادة منه بشكل أكبر في التشكيل الأساسي".

وأردف: "رزاق سيسية لم نبدأ بيه اليوم بسبب غيابه في الفترة السابقة من المشاركة، وفضلنا دخولة تبديل من اساسي".

واختتم: "هناك ترتيب للاعبين، ويوجد تغيير في الترتيب بعد كل مباراة للزمالك".