/672770/الشوط-الأول-ليفربول-يتقدم-على-برينتفورد-في-غياب-محمد-صلاح

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول وبرينتفورد، بهدف دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت أحداث الشوط الأول بين ليفربول وبرينتفورد، على سيطرة كاملة من فريق الريدز، أصحاب الأرض، وإعتماد الفريق الضيف على الهجمات المرتدة.

سجل البرازيلي فابينيو، الهدف في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط، من خلال ضربة ركنية من الجانب الأيسر، تمر من وسط المدافعين، وتصل لفابينيو ويسكنها الشباك برأسية.

بهذا الفوز يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 45 نقطة من أصل 21 مباراة.

تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتس جونز

خط الهجوم: أوكسيلد تشامبرلين، دييجو جوتا، فيرمينو

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه سعيد بمستوى ثلاثي ليفربول المشارك في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأكد يورجن كلوب، قبل مباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي: "نلعب حاليا في فترة صعبة بدون تواجد محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، ولكن يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد للفوز بالمباريات القادمة".

يورجن كلوب

وتابع "أتمنى التوفيق للثلاثي الأفريقي المشارك في كأس أمم أفريقيا والتوفيق والسعادة والحظ والنجاح والتنافس في هذه البطولة الرائعة".

وواصل "ساديو ماني لعب البطولة وبدأ الفوز في المباراة الأولى ولسوء الحظ خسر محمد صلاح أمام نيجيريا، ونتابع بشكل جيد مباراة الثلاثي الأفريقي في البطولة وندعمهم دائما عندما يشاركوا مع منتخبات بلادهم".

واختتم "بكل صدق أتمنى أن يذهب ثنائي من الثلاثي الأفريقي إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ويتوج أحدهم باللقب، وأعرف مدى شعور هذه البطولة جيداً لهم، وأتمنى لهم التوفيق في القادم".

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مسألة تجديد عقد محمد صلاح نجم الريدز لن تقام بسهولة كما يتوقع البعض.

وأضاف خلال خلال تصريحات قبل مباراة برينتفورد اليوم "جميعنا نعلم قيمة محمد صلاح وتجديد العقد يحتاج بعض الوقت وهناك مطالب للنادي وآخرى للاعب وأيضا وكبل أعماله".