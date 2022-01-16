/672771/عكس-بيانات-الصحة-العالمية-دراسة-أوميكرون-الاقل-خطورة-بين-سلالات-كورونا

على عكس من الدراسات والأدلة السابقة التي استندت اليها منظمة الصحة العالمية حول تسبب المتحور "أوميكرون" في احداث إصابات شديدة بين أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكن دراسة جديدة توصلت إلى نتيجة مغايرة، مؤكدة أن المتحور أوميكرن قد يكون سريع الانتشار الا أنه أقل خطورة من جميع السلالات الاخرى لكوفيد 19.دوت الخليج

"بلومبرغ" الأميركية، أكدت في معرض تداولها لدراسة علمية صدرت مؤخرا انتهت إلى أن إصابات "أوميكرون" أقل حدة حتى بين غير الملقحين ضد مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كروونا. الدراسة التي أجريت في مقاطعة ويسترن كيب بجنوب إفريقيا أثبتت أن متحور "أوميكرون" يحدث إصابة أقل خطورة مقارنة بسلالات سابقة مثل "دلتا"، خاصة من بين الذين لم يحصلوا على اللقاح، حيث قارن الباحثون بين أكثر من 11 ألف مريض في 3 موجات ضربت المقاطعة، وكان أحدثها المتحور "دلتا"، مع أكثر من 5 آلاف شخص أصيبوا بالمتحور “أوميكرون”.

الإصابات أقل حدة لمن لم يتلقوا اللقاحات

الدراسة، التي لم تنتهي مراجعتها بعد، استندت في عيناتها على على المستشفيات العامة في المقاطعة الجنوب أفريقية وترأستها ماري آن ديفيز، الأستاذة في جامعة كيب تاون، وأثبتت الدراسة أن 8 بالمئة من الأشخاص الذين جرى نقلهم إلى المستشفى بعد 14 يوما من تشخيص إصابتهم نقلوا إلى المستشفى أو توفوا نتيجة المرض، خلال موجة "أوميكرون"، مقارنة بنحو 16.5 بالمئة خلال الموجات الثلاث السابقة، كما انتهت الدراسة إلى أن الإصابات كانت أقل حدة حتى مع المرضى الذين لم يتقلوا اللقاح المضاد.

تناقض الدراسات الصحية

نتائج الدراسة أضافت دليلا جديدا على أدلة عديدة بشأن أن "أوميكرون" أكثر عدوى، إلا أنه أقل ضراوة مما سبق، مقارنة بدراسات سابقة ومعطيات في دول عدة أظهرت أن غير الملقحين يواجهون خطرا أكبر في مواجهة "أوميكرون"، كما أشارت إلى أن الملقحين يصابون بأعراض خفيفة، وياتي ذلك في الوقت سابق، الذي كانت قد فيه ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المتحور "أوميكرون" أخطر على الذين لم يحصلوا على جرعات اللقاح، وهو ما تعارض بشكل واضح مع أكدت الدراسة الاخيرة