/672775/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-كوت-ديفوار-وسيراليون

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على غينيا الأستوائية بهدف نظيف، أما سيراليون لديها نقطة واحدة بعد التعادل مع الجزائر.

وفيما يلي تشكيل كوت ديفوار الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: على بادرا سانجاري

خط الدفاع: سيرج أورييه، إيريك بايلي، سيمون ديلي، غيسلان كونان

خط الوسط: إبراهيم سنغاري، جان ميشيل سيري، فرانك كيسي

خط الهجوم: ويلفريد زاها، سباستيان هالير، نيكولاس بيبي

تشكيل سيراليو ن الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد نياليي كامارا

خط الدفاع: عصمان كاكاي، أومارا بانغورا، ستيفن كولكر، كيفين وريغت

خط الوسط: كوامي كوي، جون كامارا، مصطفى بندو

خط الهجوم: كي كامارا، محمد توري، موسى كامارا

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تتعادل مع مالي في الوقت القاتل

تعادل منتخب جامبيا مع نظيره مالي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء سيطرة كبيرة من لاعبوا مالي، حيث هددوا مرمى جامبيا في أكثر من كرة، حتى سجل كوني هدف مالي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 79، وهاجم بعدها منتخب جامبيا وحاولوا أن يعادلوا النتيجة حتى سجلوا هدف قاتل بالدقيقة 90 من طريق موسى بارو من ركلة الجزاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مالي للنقطة الرابعة في المركز الأول، متساوياً مع جامبيا بنفس عدد الرصيد بعد فوزهم في أول لقاء أمام تونس وموريتانيا.

تشكيل مالي

حراسة المرمى: إبرهيم مونكورا

خط الدفاع: هماري تراوري، فايلو ساكو، بوباكار كيكي كوياطي، ماسيدو هايدارا

خط الوسط: بفيس بيسوما، ديادي ساماسيكو، لاسانا كوليبالي

خط الهجوم: أداما تراوري، إبراهيما كوني، موسى دجينيبو

تشكيل جامبيا:

حراسة المرمى: مودو جوبي

خط الدفاع: نواه سونكو، جايمس غوميز، عمر كوليي، إيبو توري

خط الوسط: سليمان مريح، إيبو أدامس، يوسف بوب

خط الهجوم: أبلي جالو، حسن سيزاي، موسى بارو

يورجن كلوب: ليفربول يدعم الثلاثي الأفريقي المشارك في كأس أمم أفريقيا

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه سعيد بمستوى ثلاثي ليفربول المشارك في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأكد يورجن كلوب، قبل مباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي: "نلعب حاليا في فترة صعبة بدون تواجد محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، ولكن يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد للفوز بالمباريات القادمة".