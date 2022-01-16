/672776/ثقافة-الشيوخ-تناقش-مقترح-النائب-عمرو-عزت-بشأن-دور-المسرح-فى-مواجهة-الإرهاب-الفكرى

أكد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دور المسارح فى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب الفكري، موضحا أن الأقتراح المقدم منه بشأن دور المسرح فى مواجهة الإرهاب الفكري، يمثل حائط صد لأمن وسلامة الدولة المصرية الوطنية.

دوت الخليج

مواجهة الفكر المتطرف

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار برئاسه النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكري.

وقال عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان المسرح هو أبو الفنون وأداة تستخدم للحفاظ على القيم الوطنية والمجتمعية، مضيفا أن المسرح المصري منذ إنشائه يعمل على مواجهة الفكر المتطرف والهدام، الذي يعد فى مرتبة أخطر وأشد من التطرف المسلح من خلال ندواته وأعماله، لافتا إلى عدد من الأعمال مثل عمل الكاتب محمد السلماوي فى الزهرة والجنزير ، وصرخة الحلاج للكاتب صلاح عبد الصبور، التي عرضت على المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة، حول تجنيد الجماعات المتطرفة للشباب وتدريبهم على اعمال العنف والتطرف.

وأضاف عمرو عزت، انه بعد عام 2014 وسقوط الجماعة الإرهابية أن الدراما المصرية صخرت كل ادواتها لمواجهة الإرهاب الفكري والمسلح، مشيدا بعملية الإحلال والتجديد التي احدثتها وزارة الثقافة للحالة المسرحية فى مصر، حيث تم احلال وتجديد 19 مسرح و243 قصر ثقافة على الطراز العالمي، بالرغم من ضعف مواردها

وتسائل حجاج، عن المحتوي الذي تقدمة الوزارة لمواجهة التطرف والارهاب الفكري، مستنكرا توقيع اتفاقية لاحلال وتجديد المسارح مع وزارة الاوقاف، موضحا ان هذا يعني أن الوزارة ليس لديها خطة أو مشروع ثقافي للتجديد.