/672784/كأس-أمم-أفريقيا-تشكيل-هجومي-من-موريتانيا-لمواجهة-تونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب موريتانيا، تشكيلة الفريق لمواجهة تونس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى المنتحب الموريتاني لتحقيق الفوز بعد خسارتهم في اللقاء الأول أمام جامبيا، كما هو نفس الحال لمنتخب تونس الذي خسر أمام مالي بهدف نظيف.

تشكيل موريتانيا لمواجهة تونس

حراسة المرمى: بابكر ديوب.

خط الدفاع: هارونا أبو ديمبا، محمد ديلاهي، عبد القادر ثيام، جاسوما فوفانا.

خط الوسط: ألميك موسى، إدريسا ثيام، الحسن حويبيب، علي عبيد.

خط الهجوم: عمر كامارا، أبو بكر كامارا.

نتيجة مباراة موريتانيا وجامبيا

فاز منتخب جامبيا على نظيره موريتانيا بنتيجة 1/0 على ملعب "ليمبي ستاديوم”، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المبارة سوء حظ كبير لمنتخب موريتانيا الذي حاول أن يعود في المباراة ولكنه فضل في الأخير، لتألق خط دفاع وحارس جامبيا الذين كانوا يلعبون على الهجمات المرتده.

وسجل أبلي جالو هدف جامبيا الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، وأستطاعوا أن يحافظوا على نظافة شباكهم، ويحققوا أول انتصار بتارخهم في كأس أمم أفريقيا.

وبتلك النتيجة يحصد جامبيا أول 3 نقاط لهم بالمجموعة في أول لقاء، بجانب منتخب مالي الذي فاز على تونس بنفس المجموعة.

كأس أمم أفريقيا.. الأخطاء تتوالى بمباراة موريتانيا وجامبيا «فيديو»

حدثت واقعة غريبة قبل إنطلاق مباراة موريتانيا أمام جامبيا، ضمن لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وجائت واقعة غريبة أخرى بعد كارثة مباراة تونس ومال، وهي مشكلة في عزف النشيد الوطني لمنتخب موريتانيا لمدة أربع مرات مع تكرار نفس الخطأ التقني وفي النهاية لم يتم عزف النشيد، وتم تخطيه وعزف النشيد الوطني لجامبيا فقط.

نتيجة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.