/672785/ثقافة-الشيوخ-تناقش-طلب-النائب-عمرو-عزت-لاستخدام-المسارح-فى-مواجهة-الإرهاب-وتوصي بإعادة-تفعيل-المتنقل-منها-لتثقيف-المجتمع-ومواجهة-التحديات-صور-وفيديو

قامت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار برئاسه النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، بمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم والمتعلق، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكري.

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وأوصت لجنه الاعلام برئاسه وكيل اللجنه النائب محمد سعيد الدالي وزارة الثقافة بالعمل علي الاهتمام بالمحتوى المقدم للجمهور فيما يتعلق بالدولة المدنية.

إعلام اشيوخ توصي بإعادة تفعيل المسارح المتنقلة لتكون أداة رئيسية في تثقيف المجتمع

كما أوصت اللجنه بضرورة تفعيل العديد من المسارح في المحافظات والقري واعادة تفعيل مسارح الجامعات والمسارح المتنقلة لتكون اداة رئيسية من ادوات القوي الناعمة في نشر التوعية وتثقيف المجتمع للتحديات والمخاطر التي تواجهه.

عمرو عزت: مواجهة الإرهاب الفكري حائط صد لأمن وسلامة الدولة المصرية الوطنية

وأكد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دور المسارح فى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب الفكري، موضحا أن الأقتراح المقدم منه بشأن دور المسرح فى مواجهة الإرهاب الفكري، يمثل حائط صد لأمن وسلامة الدولة المصرية الوطنية.

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مواجهة الفكر المتطرف

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار برئاسه النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكري.

وقال عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان المسرح هو أبو الفنون وأداة تستخدم للحفاظ على القيم الوطنية والمجتمعية، مضيفا أن المسرح المصري منذ إنشائه يعمل على مواجهة الفكر المتطرف والهدام، الذي يعد فى مرتبة أخطر وأشد من التطرف المسلح من خلال ندواته وأعماله، لافتا إلى عدد من الأعمال مثل عمل الكاتب محمد السلماوي فى الزهرة والجنزير ، وصرخة الحلاج للكاتب صلاح عبد الصبور، التي عرضت على المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة، حول تجنيد الجماعات المتطرفة للشباب وتدريبهم على اعمال العنف والتطرف.

وأضاف عمرو عزت، انه بعد عام 2014 وسقوط الجماعة الإرهابية أن الدراما المصرية صخرت كل ادواتها لمواجهة الإرهاب الفكري والمسلح، مشيدا بعملية الإحلال والتجديد التي احدثتها وزارة الثقافة للحالة المسرحية فى مصر، حيث تم احلال وتجديد 19 مسرح و243 قصر ثقافة على الطراز العالمي، بالرغم من ضعف مواردها

وتسائل حجاج، عن المحتوي الذي تقدمة الوزارة لمواجهة التطرف والارهاب الفكري، مستنكرا توقيع اتفاقية لاحلال وتجديد المسارح مع وزارة الاوقاف، موضحا ان هذا يعني أن الوزارة ليس لديها خطة أو مشروع ثقافي للتجديد.

الفنان خالد جلال يتحدث لـ دوت الخليج من مجلس الشيوخ عن دور المسرح فى مواجهة الإرهاب

وقال المخرج خالد خلال، أن الحوار داخل اللجنة كان عن دور وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، منوها إلى المشروعات التي تم تنفيذها مثل مشروع أبدأ حلمك ومسرح المواجهة الذي يتجول في جميع أقاليم مصر، والثقافة الجماهيرية المتنقلة للمسارح المتنقى وأيضا عن مسرح منتدى شباب العالم والذي تم عمله بحضور الرئيس السيسي ولفيف من الشخصيات الهامة والشباب من مختلف دول العالم.

تواصل وزارة الثقافة مع الوزارات المختلفة

ونوه انه تم التوصل إلى ضرورة عمل تواصل بين الوزارات المختلفة مع وزارة الثقافة، والتي تعد أول وزارة في العالم قامت بفتح المسارح المكشوفة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال الفنان خالد جلال مخرج عرض منتدى شباب العالم المسرحي، أن اجتماع اليوم بلجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، كان مثمرا للغاية، نظرا للتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بوزارة الثقافة.